Чем вредят россиянам искусственные яйца из Китая

Пользы от такой еды не слишком много - особенно если производитель не гнушается использовать химикаты

На фоне обсуждения поставок искусственных яиц из Китая начали звучать предупреждения медиков о содержимом такой продукции и ее вреде для россиян. А товар из Поднебесной, в отличие от натурального эквивалента, имеет немало опасных веществ: карбонат кальция, карбонат калия, альгинат калия, парафин и многое другое, если верить отчетам.

Диетолог Полина Журавлева указала, что речь идет о продуктах растительного происхождения – соевом белке с остальными растительными ингредиентами. Главное, чтобы производитель не использовал химикаты вроде сорбатов. Если же речь идет о банановой муке, нуте, крахмале с остальными природными компонентами, вреда для здоровья не будет.

Впрочем, считает диетолог, наверняка продукция из КНР будет состоять из вредных консервантов и усилителей вкуса. Так что лучше все-таки от такой еды воздержаться.

Искусственные яйца из природных веществ, впрочем, будут хорошей альтернативой для россиян, страдающих от аллергии на такой продукт, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня". В больших количествах и натуральные яйца вредят здоровью. Так что аллергикам следует придерживаться сбалансированной диеты.