Эти водительские привычки говорят о серьезных нарушениях сна

Обратите внимание на качество своего сна, если подпеваете радио или употребляете много кофе в дороге

Британские специалисты выяснили, что такие водительские привычки, как езда с открытым окном, подпевание радио, ерзанье на сиденье и потягивание кофе за рулем могут быть признаком апноэ во сне.

Так, ученые сравнили 119 человек, страдающих от храпа, с данными 105 людей, у которых не было выявлено нарушений сна. Как указывает портал "Ридлайф.ру", оказалось, что страдающие апноэ автовладельцы пытаются побороть сонливость с помощью сквозняка в салоне, употребления напитков с кофеином, громкой музыки, диалогов с самими собой или жвачки.

Исследователи указали, что практически треть людей с апноэ часто пользовалась указанными выше способами для того, чтобы побороть сонливость. При этом ни один здоровый человек не пытался таким образом взбодриться.