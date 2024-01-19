Эти водительские привычки говорят о серьезных нарушениях сна

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Британские специалисты выяснили, что такие водительские привычки, как езда с открытым окном, подпевание радио, ерзанье на сиденье и потягивание кофе за рулем могут быть признаком апноэ во сне.
Так, ученые сравнили 119 человек, страдающих от храпа, с данными 105 людей, у которых не было выявлено нарушений сна. Как указывает портал "Ридлайф.ру", оказалось, что страдающие апноэ автовладельцы пытаются побороть сонливость с помощью сквозняка в салоне, употребления напитков с кофеином, громкой музыки, диалогов с самими собой или жвачки.
Исследователи указали, что практически треть людей с апноэ часто пользовалась указанными выше способами для того, чтобы побороть сонливость. При этом ни один здоровый человек не пытался таким образом взбодриться.
Артисту нигде не рады