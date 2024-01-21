Как вернуть здоровый сон и избавиться от пробуждений посреди ночи

Чтобы организм не страдал, важно пересмотреть и питание, и образ жизни

Сегодня практически у каждого второго человека наблюдаются нарушения в работе организма. Специалист в области комплексного ведения неврологических дефицитов Оксана Цышкова рассказала, что с этим делать и на что необходимо обращать внимание.

Как правило, на качество сна влияют пищевые привычки, уровень стресса и степень загруженности на работе. Стремление привести режим дня в порядок отражается на самочувствии, и человек меньше отдыхает. Не успевая восстановиться, организм начинает терять силы.

В таком состоянии мы постоянно испытываем сонливость, вялость и неопределенность. Крутимся в кровати, не зная, что предпринять. У таких пациентов наблюдается хронический дисбаланс. Система стрессоустойчивости истощена. Днем такие люди не могут сконцентрироваться, а вечером они находятся на пике сил. Проблема в том, что в таком состоянии лечь спать невозможно.

"Тут мы помогаем себе сенсорными способами: свечи, отсутствие свечения экрана, медитации, приятная музыка", – порекомендовала специалист.

Важно уметь расслабить тело: здесь может помочь и гимнастика. Если же вы бесконтрольно просыпаетесь по ночам уже несколько дней кряду, задумайтесь о диете и правильности выбранного режима приема пищи. Такое пробуждение говорит об интоксикации печени, самоочищение которой не проходит без проблем. Вам нужно разгрузить рацион, пить больше теплых жидкостей и ложиться спать с чувством голода.

"Спать нужно так, чтобы за два часа желудок опустел. В 18 часов уже не есть и в 10 утра только завтракать. Сон улучшится гарантированно", – указала доктор "Пятому каналу".

Медик также порекомендовала попрактиковать диафрагмальное дыхание (здесь в курс дела пациента введут уже специалисты), а также прием витаминов и полиминералов.