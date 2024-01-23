Ни в коем случае не ешьте эти продукты во время простуды

Иначе болеть придется долго

Диета играет чуть ли не ключевую роль в скорости нашего выздоровления и эффективности применяемого лечения при простудах. Какая-то пища ослабляет организм, который тратит ресурсы на борьбу с вирусами. Поэтому к вопросу жизненно важно подходить с умом.

Портал "Ридлайф.ру" напоминает, что во время простуды нельзя злоупотреблять продукцией, предоставляемой сервисами быстрого питания. Никаких фастфудов с жаренным во фритюре маслом и картофелем фри. Болеющий человек нуждается в витаминах и полноценных полезных продуктах. Иначе можно довести ЖКТ, которому важно работать без нагрузки.

Помните, что злоупотребление цитрусовыми ухудшают состояние при болезнях из-за кислот, создающих благоприятную среду для размножения вирусов и бактерий. Так что лимоны, апельсины и прочие цитрусовые – удел здоровых людей.

Естественно, сахаросодержащие продукты ничего хорошего при ОРВИ не дадут. Сокращайте потребление сладкого, если желаете, чтобы простуда прошла быстрее.

Вне всяких сомнений, больным запрещены любые алкогольные напитки. Туда же относится и кофе. Все это обезвоживает организм, который требует больше жидкости. С недостатком воды иммунитету тяжелее выводить токсины.