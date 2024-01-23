Что случится, если насекомое заползет к вам в ухо

Что случится, если насекомое заползет к вам в ухо
Julian Stratenschulte/www.globallookpress.com
Отоларинголог рассказала, что с этим делать

Челябинские медики извлекли из уха двухлетнего ребенка таракана. Такие случаи, предупреждают специалисты, не единичны и могут произойти с каждым. Врач-отоларинголог Дарья Харина предупреждает, что чаще всего насекомые могут заползти в слуховой проход во время сна – и дома, и на отдыхе.

Тараканам негде развернуться в ухе, и в таком случае они начинают царапать барабанную перепонку. Ощущения, мягко говоря, неприятны. Взрослый человек поймет, что произошла проблема, и незамедлительно отправится к врачу. А вот малыш попросту не поймет о причинах боли и начнет сразу же хвататься за голову.

Одно из последствий длительного нахождения насекомого в ухе – воспалительный процесс. К тому же, туда могут заползти клещи. Насекомые станут причиной гнойной или грибковой инфекции.

Бояться таких случаев не стоит. Достаточно удалить насекомое. Главное – при болезненном ощущении или дискомфорте обратитесь к ЛОР-врачу, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

"В голову насекомые проникнуть не могут, так как наружное ухо отделено от среднего плотной барабанной перепонкой. Преодолеть ее насекомые не могут", – успокоила Харина.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник

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