Медик назвала россиянам способ распознать корь

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Врач общей практики Мария Беляева рассказала, как распознать у себя корь – вирусное заболевание с высокой степенью контагиозности, которое начинается с лихорадки.
Иногда температура тела при кори может доходить до 40 градусов. Из общих симптомов – слабость, лающий кашель, чихи и заложенность носа. Для кори характерно и воспаление век. Еще одна особенность – наличие белесых пятен в ротовой полости еще в первые дни заболевания, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Позднее на лице, под мышками и за ушами начинают появляться красные пятна, которые постепенно начинают охватывать все тело. Как правило, заболевание часто путают с иными вирусными инфекциями.
"Поэтому при появлении первых признаков желательно начать неспецифическое лечение и оставаться дома для снижения риска заражения", – указала медик
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