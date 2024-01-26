Вот почему мороженое считается очень опасным лакомством у любителей ЗОЖ

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Для приверженцев здорового образа жизни мороженое является углеводно-жировой бомбой. Это лакомство чрезвычайно вредно из-за высокого содержания насыщенных молочных жиров, огромного количества сахара, указал врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.
Конечно, такой десерт противопоказан миллионам людей. В первую очередь – диабетикам, а также тем, кому диагностировано ожирение.
"Мороженое на основе коровьего молока нужно исключить людям с непереносимостью лактозы. Кроме этого, при гипертонии, когда есть необходимость ограничивать количество животных жиров, не рекомендовано мороженое на основе молока и сливок", – указал специалист.
В целом же, указал медик, такой десерт исключен при обострениях целой массы заболеваний.
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