Вот почему мороженое считается очень опасным лакомством у любителей ЗОЖ

Медик рассказал, чем грозит обилие сливок и сахара организму

Для приверженцев здорового образа жизни мороженое является углеводно-жировой бомбой. Это лакомство чрезвычайно вредно из-за высокого содержания насыщенных молочных жиров, огромного количества сахара, указал врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

Конечно, такой десерт противопоказан миллионам людей. В первую очередь – диабетикам, а также тем, кому диагностировано ожирение.

"Мороженое на основе коровьего молока нужно исключить людям с непереносимостью лактозы. Кроме этого, при гипертонии, когда есть необходимость ограничивать количество животных жиров, не рекомендовано мороженое на основе молока и сливок", – указал специалист.

В целом же, указал медик, такой десерт исключен при обострениях целой массы заболеваний.