Вот почему мороженое считается очень опасным лакомством у любителей ЗОЖ

Вот почему мороженое считается очень опасным лакомством у любителей ЗОЖ
Elena Mayorova/www.globallookpress.com
Медик рассказал, чем грозит обилие сливок и сахара организму

Для приверженцев здорового образа жизни мороженое является углеводно-жировой бомбой. Это лакомство чрезвычайно вредно из-за высокого содержания насыщенных молочных жиров, огромного количества сахара, указал врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

Конечно, такой десерт противопоказан миллионам людей. В первую очередь – диабетикам, а также тем, кому диагностировано ожирение.

"Мороженое на основе коровьего молока нужно исключить людям с непереносимостью лактозы. Кроме этого, при гипертонии, когда есть необходимость ограничивать количество животных жиров, не рекомендовано мороженое на основе молока и сливок", – указал специалист.

В целом же, указал медик, такой десерт исключен при обострениях целой массы заболеваний.

Источник: РИАМО ✓ Надежный источник

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