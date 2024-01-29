Россиянам назвали способ повысить иммунитет с самого утра

Россиянам назвали способ повысить иммунитет с самого утра
Patrick Pleul/www.globallookpress.com
Можно даже не отправляться на пробежку

Иммунолог Андрей Продеус напомнил россиянам, что неоценимая помощь иммунитету должна быть оказана с самого утра – начинается она с гигиены полости рта. Правильный уход сокращает число патогенов и помогает иммунитету.

Основная часть микробов, указал Продеус, обитает в налете, где успешно размножается. Поэтому эффективный метод гигиены – использование ирригатора после чистки зубов. Это устройство удаляет остатки еду между зубами и в карманах десен.

Иммунолог рекомендует пользоваться ирригатором дважды в день, отмечает "Радио 1".

"Это благополучная работа всей иммунной системы по защите организма, дыхательной системы и легких", – указал специалист.

А интернет-издание "Подмосковье Сегодня" ранее рассказывало, что недолеченный отит у россиянки (воспаление уха) стал причиной гнойного воспаления мозга и паралича конечностей. По счастью, медики спасли девушку.

Телеканал "360" отмечает, что россиянам начали чаще назначать пациентам с лишним весом бариатрические операции. В 2021 году одной из таких была резекция желудка.

Источник: Первый канал ✓ Надежный источник

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