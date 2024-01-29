Ученые раскрыли ужасающие последствия употребления энергетиков

Пагубная привычка будет отражаться на качестве жизни не в лучшую сторону

Норвежские ученые из Бергенского университета открыли, что из-за частого употребления энергетических напитков организм начинает испытывать проблемы со сном. В частности, это касается молодых людей.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие более 53 тысяч студентов. Участники эксперимента возрастом от 18 до 35 лет сообщили о своем поле, возрасте, уровне образования, семейном статусе и возрасте, передает портал "Ридлайф.ру".

Специалисты проанализировали питание студентов, акцентировав внимание на частоте употребления энергетических напитков, соотнеся ее с качеством сна в будние и выходные дни. В расчет взяли разницу между началом времени отдыха в кровати с временем подъема.

Оказалось, что из-за частого употребления энергетиков студенты часто испытывали бессонницу, жаловались на короткий сон и трудное пробуждение по утрам. Днем же состояние сопровождалось сонливостью.