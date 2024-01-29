Ученые раскрыли ужасающие последствия употребления энергетиков

Ученые раскрыли ужасающие последствия употребления энергетиков
Jochen Tack/www.globallookpress.com
Пагубная привычка будет отражаться на качестве жизни не в лучшую сторону

Норвежские ученые из Бергенского университета открыли, что из-за частого употребления энергетических напитков организм начинает испытывать проблемы со сном. В частности, это касается молодых людей. 

Ученые провели исследование, в котором приняли участие более 53 тысяч студентов. Участники эксперимента возрастом от 18 до 35 лет сообщили о своем поле, возрасте, уровне образования, семейном статусе и возрасте, передает портал "Ридлайф.ру".

Специалисты проанализировали питание студентов, акцентировав внимание на частоте употребления энергетических напитков, соотнеся ее с качеством сна в будние и выходные дни. В расчет взяли разницу между началом времени отдыха в кровати с временем подъема.

Оказалось, что из-за частого употребления энергетиков студенты часто испытывали бессонницу, жаловались на короткий сон и трудное пробуждение по утрам. Днем же состояние сопровождалось сонливостью. 

Источник: BMJ Journals ✓ Надежный источник

Вид перепуганный: Киркоров покинул США

Артист ждет, когда бойкот на ТВ подойдет к концу

Оскандалившийся Виторган лишился работы

Возможно, снятие с роли произошло из-за политической позиции актера

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей