Вот что происходит с осанкой при неправильном прикусе

Вот что происходит с осанкой при неправильном прикусе
Â°ts via www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Остеопат рассказал о крайне неприятных последствиях

Изменение прикуса с анатомическими особенностями строения верхней и нижней челюсти оказывают влияние на осанку, вызывая боли в области шеи, плеч и головы, указал врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, остеопат Илья Михаленко.

Часто на боли в указанных частях тела жалуются пациенты с нарушенным прикусом и иными патологиями челюсти. Туда же относится и нарушение осанки, при котором голова часто "высовывается" вперед. Из-за усиления лордоза шея с верхним плечевым поясом постоянно перегружаются, что и вызывает болевой синдром и дисбалансом мышц.

А боли в голове с мигренями уже наступают позднее, из-за дополнительной нагрузки на мышцы ближе к зубам. Страдает жевательная мускулатура, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

"Эти нарушения запускают цепную реакцию биомеханической дискоординации тела: могут произойти изменения в грудном отделе позвоночника, например, усиление кифоза, когда дуга позвоночника направлена не вперед, а назад, в сторону спины", – указал остеопат.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник

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