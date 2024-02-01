Вот почему болит челюсть при ношении брекетов

Вот почему болит челюсть при ношении брекетов
Фото: unsplash.com
Медик рассказала, как избежать этих неприятных ощущений

Временами при исправлении прикуса из-за брекетов человек испытывает неприятную "побочку" – щелчки, хруст и боли в суставе нижней челюсти. Стоматолог-ортопед Диана Левчук рассказала для портала "Ридлайф.ру" о причинах таких событий.

Как правило, все дело в неправильном прикусе – из-за него и возникают патологии височно-нижнечелюстного сустава. Проблемы могут дать знать о себе с возрастом. Кто-то страдает от этого с детских лет. Многие попросту привыкают к таким ощущениям и совершенно их не замечают. А вот после установки брекета с желанием получить красивую улыбку, изменения в прикусе заставляют вспомнить и обратить внимание на такие проблемы.

"Изменения в прикусе происходят очень быстро, организм просто не успевает адаптироваться, и патология может дать о себе знать",– указала медик.

Особенно часто это происходит с пациентами, не достигшими 25-летия. А вот у людей возрастом 35-40 лет дефекты проявляются сами по себе. Поэтому перед тем, как установить брекеты, проконсультируйтесь с гнатологом, который выявит нарушения и выдаст необходимые рекомендации.

Источник: Ридус ✓ Надежный источник

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