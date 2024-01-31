Что не нужно есть, если хочешь постройнеть к лету

Всего четыре месяца осталось до лета, и самое время начать избавляться от лишнего веса, который мы наедали осенью и зимой. Чтобы сбросить килограммы, необходимо исключить из рациона несколько продуктов. Отказываемся от нескольких продуктов и похудение к лету обеспечено.

Забудьте о белом хлебе и выпечке. Обходите десятой дорогой фастфудные заведения и киоски с полуфабрикатами. В магазине не подходите к молочному отделу дальше натуральных йогуртов, которые дома можно смешать с ягодами и съесть полезный для кожи и фигуры продукт. Смените майонез в холодильнике на йогуртовую заправку или масло. И, конечно, никакого алкоголя и сладкой газировки. Эти продукты обеспечивают отеки по утрам и четче проявляют целлюлит. Кроме того, спиртное обязательно приводит к обезвоживанию, а значит, после возлияний мы обычно потребляем больше воды. И это – отеки, лишние килограммы, измученный вид и нарушение гормонального баланса.

Врачи предупреждают, что после тридцати лет организм начинает постепенно утрачивать мышечную ткань, однако при этом жир накапливается быстрее, если нет физической нагрузки. Но грамотно составленная диета еще никому не повредила.

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