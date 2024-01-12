Как есть котлеты с пельменями и худеть: эксперт раскрыл секрет

Больше не нужно отказываться от любимых блюд

Врач Екатерина Волкова развенчала миф о том, что котлеты и пельмени несут только вред организму. Доктор уверяет, что эти продукты можно есть, в том числе и худеющим, правда, с одним нюансом — делать это нужно правильно.

Волкова рассказала, что даже пельмени могут принести пользу, если их не жарить, а варить. Кроме того, в фарш, при изготовлении полуфабриката, можно добавить овощей: кабачок, лук или капусту. Подкорректировала Волкова и рецепт теста — к пшеничной муке, по мнению доктора, следует добавить одну четвертую часть муки крупного помола: гречневую, рисовую или гороховую.

Такие пельмени и сантиметры талии сохранят, и обогатят организм полезными веществами. Доктор призналась, что в ее холодильнике всегда есть полуфабрикаты высокого качества.

Екатерина дала совет и по поводу любимых многими котлет. Если не жарить продукт в огромном количестве масла, то вполне можно съесть несколько штук на обед и не навредить фигуре. Волкова посоветовала, по принципу с пельменями, добавлять в котлеты овощи, вместо хлебного мякиша.

Вступилась Екатерина Волкова и за замороженные смеси овощей, которые многие незаслуженно считают бесполезными. Врач подчеркнула, что в таких ассорти состав сбалансирован, и ничего плохого в их употреблении она не видит.

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