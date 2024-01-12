Как есть котлеты с пельменями и худеть: эксперт раскрыл секрет

Как есть котлеты с пельменями и худеть: эксперт раскрыл секрет
Фото:unsplash.com
Больше не нужно отказываться от любимых блюд

Врач Екатерина Волкова развенчала миф о том, что котлеты и пельмени несут только вред организму. Доктор уверяет, что эти продукты можно есть, в том числе и худеющим, правда, с одним нюансом  —  делать это нужно правильно. 

Волкова рассказала, что даже пельмени могут принести пользу, если их не жарить, а варить. Кроме того, в фарш, при изготовлении полуфабриката, можно добавить овощей: кабачок, лук или капусту. Подкорректировала Волкова и рецепт теста  —  к пшеничной муке, по мнению доктора, следует добавить одну четвертую часть муки крупного помола: гречневую, рисовую или гороховую. 

Такие пельмени и сантиметры талии сохранят, и обогатят организм полезными веществами. Доктор призналась, что в ее холодильнике всегда есть полуфабрикаты высокого качества. 

Екатерина дала совет и по поводу любимых многими котлет. Если не жарить продукт в огромном количестве масла, то вполне можно съесть несколько штук на обед и не навредить фигуре. Волкова посоветовала, по принципу с пельменями, добавлять в котлеты овощи, вместо хлебного мякиша. 

Вступилась Екатерина Волкова и за замороженные смеси овощей, которые многие незаслуженно считают бесполезными. Врач подчеркнула, что в таких ассорти состав сбалансирован, и ничего плохого в их употреблении она не видит. 

Ранее специалист рассказал, что самая популярная у россиян добавка, оказалась смертельно опасной.

Источник: Российская газета ✓ Надежный источник
По теме

Кто ответит за "голую вечеринку"? Ивлеева нашла "козла отпущения"

Блогершу уже оштрафовали

Россиянку задержали в аэропорту из-за заграничной шоколадки

Туристка сама вырыла себе яму

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей