Какая рыба поможет избежать проблемы с сердцем

Какая рыба поможет избежать проблемы с сердцем
Фото: www.unsplash.com
Правильное питание – залог здоровья

Употребление вредной пищи, постоянные стрессы, вредные привычки и малоактивный образ жизни приводят к тому, что у людей начинаются серьезные проблемы со здоровьем. Особенно сильно от неправильного подхода к организации жизни страдает сердце. При этом от состояния этого органа напрямую зависит качество и продолжительность жизни. Известный врач-диетолог рассказала, употребление какой рыбы поможет укрепить сердце и защитить его от недугов.

Эксперт Ольга Лушникова посоветовала россиянам обратить внимание на горбушу, лосось, семгу, сельдь, скумбрию, треску и минтай. Регулярное появление такой рыбки в домашнем меню укрепит сердце и поможет избежать проблем с его работой.

Специалист напомнила, что в перечисленных видах рыбы содержится много кальция, железа, цинка и йода. Эти микроэлементы крайне важны для бесперебойной работы сердца. Диетолог посоветовала употреблять блюда из рыбы два раза в неделю. В один день лучше сделать акцент на жирной морской рыбе, а в другой можно отдать предпочтение нежирной белой морской рыбе.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник

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