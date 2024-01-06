Самая популярная добавка на столе у россиян оказалась смертельно опасной

Лишний вес - самое лучшее, что вас ожидает

Злоупотребление майонезом приводит к воспалительным процессам и старению организма. Эта заправка чрезвычайна вредит здоровью из-за обилия растительного масла, яичных желтков, горчицы, уксуса или лимонного сока, соли и сахара, предупредила терапевт Полина Лепилова.

К примеру, в подсолнечном масле содержатся вредные арахидоновая и линолевая жирные кислоты, или омега-6 . Именно они могут стать главными виновниками раннего старения и развития множества сердечно-сосудистых заболеваний. А в яичных желтках содержатся насыщенные жиры, которые при злоупотреблении повышают "плохой холестерин" и создают благоприятную ситуацию для развития атеросклероза.

Ну и, напоследок, такая добавка способствует быстрому набору лишнего веса из-за сахара и соли.

Терапевт также предупредила о риске подхватить сальмонеллу из-за сырых яиц. Поэтому к домашним майонезам также нужно относиться с осторожностью. Альтернатива яйцам – биойогурт или сметана с 10-15 процентной жирностью.