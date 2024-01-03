Намного опаснее колбасы: назван самый вредный овощ

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Многие люди все больше внимания уделяют заботе о здоровье. С годами намного лучше начинаешь понимать, как важно правильно питаться и следить за тем, что появляется в тарелках близких людей. Оказалось, что один популярный в нашей стране овощ достаточно вреден.
По крайней мере, на это указал технолог мясопереработки Павел Агапкин. Профильный специалист сообщил, что в любимой многими россиянами свекле находится в 20 раз больше нитратов, чем в колбасе. Таким образом, главный овощ из борщевого набора весьма опасен для здоровья.
Впрочем, как отметил специалист, во время жарки этого овоща из нитратов образуется нитрит, и это не так вредно, чтобы полностью отказаться от свеклы. Павел Агапкин напомнил, что каждый день человек съедает много нитратов, которые затем становятся нитритами.
Люди столетиями едят овощи и супы, содержащие свеклу, но на особые проблемы со здоровьем не жалуются. Так что слишком сильно переживать из-за повышенного содержания нитратов все-таки не стоит.
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