Намного опаснее колбасы: назван самый вредный овощ

Мнением поделился профильный специалист

Многие люди все больше внимания уделяют заботе о здоровье. С годами намного лучше начинаешь понимать, как важно правильно питаться и следить за тем, что появляется в тарелках близких людей. Оказалось, что один популярный в нашей стране овощ достаточно вреден.



По крайней мере, на это указал технолог мясопереработки Павел Агапкин. Профильный специалист сообщил, что в любимой многими россиянами свекле находится в 20 раз больше нитратов, чем в колбасе. Таким образом, главный овощ из борщевого набора весьма опасен для здоровья.



Впрочем, как отметил специалист, во время жарки этого овоща из нитратов образуется нитрит, и это не так вредно, чтобы полностью отказаться от свеклы. Павел Агапкин напомнил, что каждый день человек съедает много нитратов, которые затем становятся нитритами.



Люди столетиями едят овощи и супы, содержащие свеклу, но на особые проблемы со здоровьем не жалуются. Так что слишком сильно переживать из-за повышенного содержания нитратов все-таки не стоит.

