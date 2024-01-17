Почему не получается похудеть: секрет раскрыла врач

Почему не получается похудеть: секрет раскрыла врач
Фото: unsplash.com
Эксперт рассказала, что нужно соблюдать несколько правил

Диетолог Екатерина Стрельникова раскрыла причины плохих результатов в похудении. По словам специалиста, виной всему так называемые "некачественные калории". Медик уверена, что дефицит в питании – это хорошо, но еще важнее, чтобы оно было полезным. 

Так, фастфуд, сладости, дешевые полуфабрикаты, соусы, майонезы, маринады Екатерина Стрельникова назвала недопустимыми продуктами. Туда же доктор отнесла йогурты с топпингами и другие молочные продукты с подсластителями. 

Кроме того, специалист напомнила, что напитки с высоким содержанием сахара тоже являются примером "некачественных калорий". 

"Вредны для фигуры не только классический чай и кофе с сахаром или кола с лимонадами, но и всевозможные соки, кофейные напитки",  —  рассказала доктор. 

Екатерина отметила, что влияет на результат похудения и образ жизни. Можно сидеть, ничего не есть и при этом эффекта не будет. А можно подобрать сбалансированное питание, которое обеспечит дефицит калорий, и добавить в жизнь активности. Второй способ гораздо быстрее приведет вас к желаемым цифрам на весах. 

Ранее мы рассказали о базовых ошибках, которые мешают при похудении. 

Источник: Lenta.ru ✓ Надежный источник
По теме

Лидер группы "Парк Горького" сравнил SHAMAN с глистами

Белов не считает артиста выдающимся

"Без него нет человечности": зрители требуют вернуть изгнанного из НТВ Соседова

Новым телеведущим "За гранью" многие недовольны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей