Почему не получается похудеть: секрет раскрыла врач

Эксперт рассказала, что нужно соблюдать несколько правил

Диетолог Екатерина Стрельникова раскрыла причины плохих результатов в похудении. По словам специалиста, виной всему так называемые "некачественные калории". Медик уверена, что дефицит в питании – это хорошо, но еще важнее, чтобы оно было полезным.

Так, фастфуд, сладости, дешевые полуфабрикаты, соусы, майонезы, маринады Екатерина Стрельникова назвала недопустимыми продуктами. Туда же доктор отнесла йогурты с топпингами и другие молочные продукты с подсластителями.

Кроме того, специалист напомнила, что напитки с высоким содержанием сахара тоже являются примером "некачественных калорий".

"Вредны для фигуры не только классический чай и кофе с сахаром или кола с лимонадами, но и всевозможные соки, кофейные напитки", — рассказала доктор.

Екатерина отметила, что влияет на результат похудения и образ жизни. Можно сидеть, ничего не есть и при этом эффекта не будет. А можно подобрать сбалансированное питание, которое обеспечит дефицит калорий, и добавить в жизнь активности. Второй способ гораздо быстрее приведет вас к желаемым цифрам на весах.



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