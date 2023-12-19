Как ускорить обмен веществ женщинам: три секрета

Важно не только правильно питаться и заниматься спортом

Всем известно, что метаболизм играет важнейшую роль при попытках похудеть. У процесса есть масса нюансов: не всегда достаточно просто следить за питанием и заниматься спортом. "Утро.ру" рассказывает три секрета, которые тоже помогут улучшить обмен веществ и избавиться от лишних килограммов.

1. Важно соблюдать режим сна. Оказывается, что в это время вырабатываются важные гормоны, которые потом в течение дня помогут осуществлять метаболизм. Об этой хитрости говорят все звезды, отмечая, что правильный режим сыграл важную роль в их избавлении от лишнего.

2. Пить достаточно воды. Речь идет не о чаях, кофе и прочих жидкостях, а именно о чистой воде. Она помогает в обменных процессах, делает их значительно лечге для организма, а следовательно и повышает метаболизм.

3. Делать массаж. Процедура влияет на кровоток, убирает зажимы и способствует улучшению обмена веществ. Если прибегать к ней регулярно, то очень скоро эффект порадует, и получится скинуть надоевшие килограммы.

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