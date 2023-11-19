Вот почему зеленый чай считается самым полезным напитком

О таких чудодейственных свойствах можно было только догадываться

Зеленый чай является не только одним из самых популярных напитков, но и одним из наиболее полезных. Эксперты рассказали, что будет происходить с организмом при ежедневном употреблении этого прекрасного тонизирующего напитка.

Выводы ученых таковы, что полифенолы в зеленом чае защищают кожный покров от ультрафиолетового излучения – и, как следствие, меланомы. Сокращается и численность черных точек с высыпаниями на теле.

Еще одно немаловажное качество зеленого чая – наличие L-теанина, который способствует улучшению когнитивных способностей человека: улучшает память, повышает концентрацию, облегчает депрессивное состояние.

Наконец, зеленый чай снижает в крови уровень сахара и предотвращает развитие диабета второго типа, повышая чувствительность к инсулину.

Кстати, этот чудодейственный напиток оказывает влияние на психику. У человека падает тревожность за счет увеличения выработки дофамина.

Немаловажно, что зеленый чай здорово разгоняет метаболизм за счет катехинов-жиросжигателей. Поэтому его так часто употребляют перед тренировками. Согласно одному из исследований, женщины, употреблявшие экстракт зеленого чая на протяжении трех месяцев, добились более эффективного результата в похудении и показателей в уменьшении талии.

А ранее "Утро" рассказывало о вреде пакетированного чая.