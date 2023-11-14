Почему нельзя пить черный чай в пакетиках

Эксперты рассказали, какие вещества содержатся в чайных пакетиках и как его употребление отразится на здоровье

Чай в пакетиках пользуется популярностью у многих людей. Удобно в поездке или в офисе, многие предпочитают и дома не возиться с заварочным чайником, а опустить в кружку пакетик и заварить ароматный напиток. Благо сегодня ассортимент пакетированного чая весьма разнообразный. Но так ли безопасен напиток?

Эксперты не рекомендуют увлекаться пакетированным чаем. Во-первых, потому, что в бумажном пакетике вряд ли будет находиться качественная заварка из настоящего чайного листа. Скорее там окажется чайная пыль, оставшаяся от производства качественных дорогих сортов.

Вкус такого напитка будет горьким и неприятным, поэтому производители глушат его ароматизаторами. Оценить качество такого чая невозможно, поскольку он слишком мелкий, и отличить измельченный качественный лист от чайного мусора невозможно.

Второй аргумент – фтор, которого в чайных пакетиках с избытком. Да, в нужной дозе он содержится в листовом чае и хорошо влияет на зубную эмаль, но передозировке зубы не обрадуются.

Да, бывает относительно приличный чай в пакетиках, зависит от производителя. Но это не отменяет меньшего содержания полезных веществ для организма в таком виде чая. Так что поклонникам "пакетиков" лучше все-таки обратить внимание на листовой: потребление такого напитка снижает риск атеросклероза и оказывает противомикробное воздействие на стенки желудка.

Но даже если вы остаетесь верны пакетированному чаю, не заваривайте его больше одного раза. Дубильные вещества, выделяющиеся из листьев, не улучшают запах и вкус напитка, да и организму нисколечко не полезны.

Ранее мы писали, что крепкий чай, как и кофе, не стоит пить на ночь, чтобы не испортить сон.

