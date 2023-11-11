Не только кофе: какие продукты нарушают сон

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Сложно переоценить значимость продуктов питания для здоровья человека. От того, что появляется в нашей тарелке, зависит, насколько долгой и счастливой будет жизнь. Неправильное питание влияет на многие сферы жизни человека. Например, некоторые продукты лучше не употреблять во второй половине дня, так как они нарушают процесс отхода ко сну.
Врач-эндокринолог Камиля Табеева рассказала, на какие лакомства нужно обратить внимание. Разумеется, в первую очередь, нельзя радовать себя ароматным кофе во второй половине дня, если хочется спокойно упасть в объятия Морфея. Однако, это далеко не единственный продукт, который нарушает сон.
К стимулирующим нервную систему продуктам также относится черный шоколад. Кроме того, перед сном не стоит пить чай, особенно крепкий. Сочные натуральные лакомства, такие как арбузы, дыни, грейпфруты – также могут расстроить сон из-за частых позывов к мочеиспусканию.
На ночь лучше не есть красное мясо и другие калорийное продукты, так как они медленно перевариваются, а из-за тяжести в желудке могут также начаться проблемы со сном.
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