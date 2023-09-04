Раскрыта правда о вреде и пользе кофе

Люди заблуждались годами

Люди десятилетиями спорят о том, насколько вреден и насколько полезен кофе. Мнения на этот счет расходятся, в том числе среди медицинских работников.

Оказывается, что мифы о вреде кофе для здоровья не всегда оправданы. Безусловно, передозировка кофеина очень опасна и способна сильно навредить здоровью человека. Но при употреблении определенной дозы кофе в сутки этот напиток может даже оказать благотворное влияние на организм и продлить жизнь. Об этом рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

При употреблении кофе важно понимать, не входите ли вы в группу риска. В зависимости от этого можно определить суточную норму кофе.

По словам диетолога, если человек выпивает от трех до пяти чашек кофе в день, он редко болеет возрастными болезнями и в целом живет на два года больше своих сверстников. Но если злоупотреблять кофе и пить около 20 чашек кофе, это безусловно нанесет здоровью урон.

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