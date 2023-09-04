Раскрыта правда о вреде и пользе кофе

Раскрыта правда о вреде и пользе кофе
Кофе. Фото: Elena Mayorova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Люди заблуждались годами

Люди десятилетиями спорят о том, насколько вреден и насколько полезен кофе. Мнения на этот счет расходятся, в том числе среди медицинских работников. 

Оказывается, что мифы о вреде кофе для здоровья не всегда оправданы. Безусловно, передозировка кофеина очень опасна и способна сильно навредить здоровью человека. Но при употреблении определенной дозы кофе в сутки этот напиток может даже оказать благотворное влияние на организм и продлить жизнь. Об этом рассказал диетолог Михаил Гинзбург. 

При употреблении кофе важно понимать, не входите ли вы в группу риска. В зависимости от этого можно определить суточную норму кофе. 

По словам диетолога, если человек выпивает от трех до пяти чашек кофе в день, он редко болеет возрастными болезнями и в целом живет на два года больше своих сверстников. Но если злоупотреблять кофе и пить около 20 чашек кофе, это безусловно нанесет здоровью урон. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что голливудская актриса Хайди Клум раскрыла всю правду о своей диете. 50-летняя немецкая модель рассказала, как ей удается сохранять стройную фигуру в таком возрасте. По ее словам, при соблюдении определенных норм организм удается поддерживать в форме. 

Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
По теме

Россиянам озвучили срок по укреплению рубля

Другой вопрос в том, кто будет его укреплять

Не предала страну: кто станет новой Примадонной вместо Пугачевой

Алла Борисовна навсегда разочаровала публику

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей