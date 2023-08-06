Отек мозга: близкие молятся о здоровье Лады Дэнс

Появились тревожные новости о состоянии звезды

Источники, близкие к окружению Лады Дэнс, утверждают, что певицу перевели в частную клинику после аварии в Москве. До сих пор она не выходит ни с кем на связь, знакомые узнают информацию о состоянии артистки от третьих лиц.

Как рассказали друзья сына Лады Дэнс, врачи потребовали сократить контакты больной из-за ее состояния. Сейчас она находится в крайне остром посттравматическом периоде, у нее диагностировали отек мозга и существует высокий риск спазма сосудов.

По характеру травм журналисты сделали предположение, что артистка сидела на заднем сидении, не пристегнувшись ремнем безопаснсоти. Поэтому она сильно ударилась головой о спинку переднего сидения.

"Все надеемся на самый лучший исход", – молится о ее здоровье концертный директор Сергей Пудовкин.

Авария произошла минувшей ночью, когда знаменитость возвращалась домой на такси. Автомобиль врезался в две другие машины, между которыми ранее произошло столкновение. Погибших в результате ДТП, по предварительной информации, нет.

До этого ее концертный директор сообщал, что Лада Дэнс перестала выходить на связь после происшествия. По его словам, такая ситуация является довольно странной, поскольку она всегда отвечает на его звонки.