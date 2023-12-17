К чему приводит пропуск завтрака: ответ экспертов

Врачи в один голос твердят, что отказаться от обеда или ужина в разы безопаснее для здоровья

Завтрак – это то, чем склонен пренебрегать современный человек, занятый работой и другими делами. А кому-то бывает просто сложно что-то съесть ранним утром, потому что нет аппетита. Однако утренний прием здоровой пищи важен для хорошего самочувствия в течение дня. Эксперты рассказали, что происходит с организмом, когда он его не получает:

– Резкое падение уровня сахара в крови, что чревато развитием диабета при хроническом голодании

– Ухудшение когнитивных и мыслительных способностей

– Замедление метаболизма и набор лишнего веса

– Нарушение сигналов голода – в течение дня возникают приступы "волчьего аппетита"

– Повышение уровня гормона стресса кортизола, что плохо сказывается на сне

– Резкое снижение энергетического тонуса и работоспособности

Если вы стремитесь к здоровью и отличной форме – завтрак должен стать обязательной частью вашего рациона. Лучше отказаться от ужина, чем от еды с утра!

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