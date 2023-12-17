К чему приводит пропуск завтрака: ответ экспертов

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Завтрак – это то, чем склонен пренебрегать современный человек, занятый работой и другими делами. А кому-то бывает просто сложно что-то съесть ранним утром, потому что нет аппетита. Однако утренний прием здоровой пищи важен для хорошего самочувствия в течение дня. Эксперты рассказали, что происходит с организмом, когда он его не получает:
– Резкое падение уровня сахара в крови, что чревато развитием диабета при хроническом голодании
– Ухудшение когнитивных и мыслительных способностей
– Замедление метаболизма и набор лишнего веса
– Нарушение сигналов голода – в течение дня возникают приступы "волчьего аппетита"
– Повышение уровня гормона стресса кортизола, что плохо сказывается на сне
– Резкое снижение энергетического тонуса и работоспособности
Если вы стремитесь к здоровью и отличной форме – завтрак должен стать обязательной частью вашего рациона. Лучше отказаться от ужина, чем от еды с утра!
Ранее мы называли пять рецептов правильного завтрака.
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