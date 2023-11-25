Ученые назвали идеальную замену яйцам на завтрак

Ученые назвали идеальную замену яйцам на завтрак
Roland Marske/www.globallookpress.com
Растительная еда при регулярном употреблении снижает риск преждевременной смерти

Употребление орехов снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний при регулярном употреблении на завтрак, утверждают ученые. В одном из исследований немецкий ученый Сабрина Шлезингер из дюссельдорфского центра диабета указывает, что для организма предпочтительнее растительные продукты, чем яйца с мясом. А последние, между тем, являются самым частым рационом в утренний прием пищи, рассказывает портал "Ридлайф.ру".

Так, согласно приведенным данным, замена одного куриного яйца на 25-28 граммов орехов снижает риск развития сердечных заболеваний уже на 17 процентов, риск диабета падает на восемнадцать процентов.

А риск преждевременной смерти снижается уже на 15%. Поэтому яичницу или жареный картофель с утра предпочтительнее заменить растительной едой.

"Недавний систематический обзор и мета-анализ выявили меньший риск развития ишемической болезни сердца (ИБС) при замене красного мяса птицей, молочными продуктами, яйцами, орехами или бобовыми", – утверждают немецкие исследователи. 

Источник: BMC Medicine ✓ Надежный источник
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