Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Проблема мужского бесплодия сейчас стоит очень остро. Врачи жалуются, что за последние годы показатели репродуктивной системы у мужчин серьезно упали. Что именно является причиной – хронический стресс, окружающая среда или другие факторы – никто не знает. Но изучением вопроса специалисты занимаются внимательно.
Как сообщает портал Ридлайф.ру, недавно был раскрыт простой способ увеличить мужскую фертильность. Ученые из австралийского университета провели исследование, заставив мужчин от 18 до 35 лет ежедневно съедать не менее 60 гр орехов. Этого правила они придерживались в течение 12-14 недель.
В итоге удалось установить, что качество спермы улучшилось, но на количестве сперматозоидов это не особо отразилось. Исследователи полагают, что причина кроется в высоком содержании омега-3 и других витаминов в орехах.
Ранее сообщалось, какие продукты могут избавить от усталости.
Улетевшая в Штаты актриса больше не может себе позволить прежнего размаха