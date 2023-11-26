Раскрыт простой способ увеличить мужскую фертильность

Раскрыт простой способ увеличить мужскую фертильность
Фото: freepik.com
Достаточно одного продукта

Проблема мужского бесплодия сейчас стоит очень остро. Врачи жалуются, что за последние годы показатели репродуктивной системы у мужчин серьезно упали. Что именно является причиной – хронический стресс, окружающая среда или другие факторы – никто не знает. Но изучением вопроса специалисты занимаются внимательно. 

Как сообщает портал Ридлайф.ру, недавно был раскрыт простой способ увеличить мужскую фертильность. Ученые из австралийского университета провели исследование, заставив мужчин от 18 до 35 лет ежедневно съедать не менее 60 гр орехов. Этого правила они придерживались в течение 12-14 недель.

В итоге удалось установить, что качество спермы улучшилось, но на количестве сперматозоидов это не особо отразилось. Исследователи полагают, что причина кроется в высоком содержании омега-3 и других витаминов в орехах.

Ранее сообщалось, какие продукты могут избавить от усталости.

Источник: Ридлайф.ру
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