Сережки категорически нельзя надевать на ночь: озвучена причина

Вред от привычки засыпать с сережками в ушах не ограничивается банальным физическим дискомфортом

Серьги – излюбленный аксессуар практически каждой женщины, многие носят их с самого детства и даже не задумываются, нужно ли снимать их перед отходом ко сну, и как вообще ухаживать за такими вещами. Ситуацию прояснила косметолог Марина Лопаткина.

По ее словам, с любым аксессуаром следует прощаться на время сна. Сережки же допускают некоторые исключения. Их можно оставлять в ушах, только если вы уверены в качестве материала: например, изготовленная из золота 585 пробы и выше либо из серебра 925 пробы бижутерия едва ли нанесет какой-то урон здоровью. То же касается и украшений из хирургической стали.

Во всех остальных случаях ответ очевиден – снимать и только снимать! А после снятия еще и тщательно промывать – как серьги, так и сами уши. Мочки ушей – это такая же часть нашего тела, как руки и ноги, и проколы в этих частях имеют свойство загрязняться. Рассадником невидимых глазу бактерий без должного ухода могут стать и застежки сережек.

Проводить подобную обработку медик советует не реже раза в неделю. В этом деле поможет мыльный раствор, а также растворе хлоргексидина или мирамистина.

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