Ни в коем случае не пускайте старую одежду на тряпки – это грозит проблемами

Вещь навсегда сохраняет связь с носителем

Довольно часто бережливые хозяйки стараются не выкидывать лишний раз то, что может принести пользу в доме. Это касается и старой одежды, которую используют после в качестве тряпок для уборки. Однако экстрасенсы и целители предупреждают, что делать это категорически нельзя.

Дело в том, что каждая вещь напитывается энергией владельца, в результате чего между ними появляется незримая связь. Особенно это касается одежды, на которой уже появились дырки и потертости от носки – это указывает на то, что она сильно написалась аурой человека.

Если пустить такой предмет на тряпки, то это грозит проблемами. К примеру, на владельца можно случайно наслать порчу во время мытья полов. В результате человек начнет страдать от болезней, испытывать трудности в жизни.

Категорически запрещается использовать в качестве тряпок детские вещи. На них пагубные воздействия будут действовать сильнее, поскольку энергетическая защита не обладает большой силой.

Лучше всего старую одежду сдавать на переработку – это вдохнет в нее новую жизнь и раскроет большой потенциал для свершений ее бывшего владельца.

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