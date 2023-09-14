Почему бананы категорически запрещено хранить в холодильнике

Почему бананы категорически запрещено хранить в холодильнике
Фото: www.unsplash.com
Фрукт может мгновенно "погибнуть"

Бананы – один из самых любимых фруктов россиян. Это доступное и полезное натуральное лакомство часто встречается на кухнях российских хозяек. Однако одна оплошность может привести к весьма неприятному исходу – бананы совсем нельзя хранить в холодильнике.

Так сложилось, что в нашей стране считают: холодильная камера самое лучшее место для хранения любых продуктов. Однако на самом деле это совсем не так. Некоторые овощи, фрукты, а также яйца строго запрещается размещать в холодильной камере.

Как пояснил младший научный сотрудник исследовательской лаборатории "Биотехнологии пищевых систем" Виктор Горбачев, низкие температуры негативно влияют на бананы. Именно в холоде этот фрукт начинает стремительно чернеть и теряет свои полезные свойства.

Специалист добавил, что фрукт лучше размещать в специальной тарелке и оставлять на кухонном столе при комнатной температуре.

"У бананов ткани не приспособлены к холоду. Когда они попадают в низкие температуры, они погибают, поэтому и начинают чернеть", – пояснил опытный эксперт.

К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, почему в холодильнике нельзя хранить хлеб.

Источник: 100.News ✓ Надежный источник
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