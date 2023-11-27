Обнаружена способная замедлить старение молекула

Обнаружена способная замедлить старение молекула
Фото: unsplash.com
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Она влияет на состояние всего организма

Ученые смогли найти молекулу, которая способна замедлять процесс старения. Она поддерживает хорошую работу митохондрий в организме, которые во многом отвечают за производство энергии. Считается, что именно это обеспечивает хорошую работу тела человека и продлевает ему жизнь.

Речь идет об особом соединении под названием MIC. Его основная функция – удалять продукты распада после воздействия митохондрий на другие клетки. 

Согласно исследованиям, MIC может уменьшить развитие старческой деменции и других патологий в работе нейронной системы. У мыш после экспериментов также улучшилось функционирование мышечной системы.

Само по себе обнаруженное соединение является веществом кумарином. Он содержится также и в различных растениях – например, корице. Ученым известно, что оно способно препятствовать образованию тромбов, развитию бактериальных и грибковых инфекций, борется с опухолями и вирусами. Дополнительно кумарин оказывает защитное действие на нервную систему.

Ранее Николай Дроздов раскрыл секрет своего долголетия.

Источник: Nature Aging
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