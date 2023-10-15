Одна неудача по жизни может вызвать преждевременное старение

Одна неудача по жизни может вызвать преждевременное старение
Фото: www.unsplash.com
Внутренние переживания сильно бьют по здоровью

Как известно, большинство проблем со здоровьем – от нервов. С течением жизни многие соглашаются с этим старым постулатом. Любопытное исследование на тему связи плохого эмоционального настроя и ухудшения состояния организма провели западные ученые.

Специалисты проанализировали жизненные условия принявших участие в исследовании граждан и выяснили, что одна серьезная неудача по жизни может привести к преждевременному старению. Речь идет об отсутствии собственного жилья.

Выяснилось, что человек, который не смог обзавестись личными квадратными метрами, часто проваливается в депрессивное состояние, что самым негативным образом влияет на работу всех органов.

Такая неустроенность по жизни приводит к затяжному стрессу. Плохое эмоциональное состояние становится причиной преждевременного увядания человека. Выяснилось, что в стрессовом состоянии снижаются функции тканей и клеток. Таким образом, стресс приводит к тому, что человек превращается в старика раньше положенного времени.

Источник: DailyMail ✓ Надежный источник

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