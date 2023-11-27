Ошибки при уходе за зубами и полостью рта

Все начинается с неправильной зубной щетки

Красивая улыбка является индикатором не только генетики, но и финансового положения. Услуги стоматологов на данный момент совсем недешевые. Поэтому, чтобы избежать больших расходов на уход за полостью рта, необходимо позаботиться об этом заранее. Наши стоматологи выделили несколько основных ошибок, которые вредят зубам. Может вы тоже их совершаете?

1. Неправильная зубная щетка

Мягкая щетка плохо очищает зубы, а жёсткая травмирует десны. Оптимальный вариант – средняя жесткость щетки. При заболевании десен средне-мягкая, но хорошо забитая щётка идеально подойдет.

2. Адгезивные пасты

Пристрастие к отбеливающим пастам опасно для сохранности зубной эмали. Как следствие, повышенная чувствительность. Поэтому, замените отбеливающую пасту любой другой.

3. Отсутствие дополнительных методов гигиены

Лишь у немногих людей есть ирригатор, и это большое упущение. Стоматологи рекомендуют использование данного прибора всем людям на ежедневной основе. Особенно людям с брекетами и имплантами. Суть ирригатора простая – очищение межзубных промежутков с помощью напора струи воды. В комплекте с Ирригатором Felfri идет 8 разнообразных насадок для решения любой гигиенической цели. Он подходит для использования с 10 лет и работает без зарядки более 4 часов. Данную модель рекомендуют ведущие стоматологи России. 5 уровней мощности позволят выбрать самый оптимальный именно для вас. Рекомендуется начинать с самого деликатного режима.

4. Использование народных методов лечения

Многие прибегают к народным способами при лечении зубной боли. Понятно, к чему это может привести – упущенное время и потраченные деньги. Прислушивайтесь к мнению специалистов и поменьше экспериментируйте. Качественная гигиена полости рта обеспечит вам здоровье и красивую улыбку.