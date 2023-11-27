Эти симптомы указывают на тромбоз, а люди даже не догадываются

Эти симптомы указывают на тромбоз, а люди даже не догадываются
Фото: unsplash.com
Медики рассказали, на что нужно обратить внимание

Боль в животе является симптомом, который вполне может указывать на тромбоз, хотя часто люди об этом даже не догадываются, заявила хирург Александра Паршутина. По ее словам, недуг удается нередко диагностировать во время рутинного осмотра, поскольку каких-то специфических проявлений он не имеет.

Тромбоз бывает как в венах, так и в артериях. Иногда его проявления выражаются в острой боли, а порой все протекает без каких-либо признаков. 

Одними из симптомов, на которые следует обратить внимание в первую очередь, являются отеки, покраснения пораженных участков. Также на недуг может указывать разница в размере конечностей – если есть заболевание, то она становится больше, появляется ощущение, словно ее распирает.

"О тромбозе вен внутренних органов говорят многие признаки – от болей в животе и нарушения функции почек до сердцебиения, повышенного пульса, усталости", – заявила врач.

Она посовала обращаться к специалисту, чтобы установить точный диагноз.

Ранее врач дал советы, чтобы бороться с сухостью кожи.

Источник: Лента.ру
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