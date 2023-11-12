Названы простые способы продлить молодость кожи

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На состояние кожи влияют все процессы, проходящие в организме, поэтому обвинять во всем старение не стоит. Врач-эндокринолог Ирина Петрова рассказала, какие простые методы помогут продлить молодость.
В первую очередь она посоветовала обратиться к эндокринологу, чтобы узнать конкретные названия кровяных анализов на гормоны и биохимию. Их нужно подбирать индивидуально. После этого можно будет продумать дальнейшую тактику в зависимости от результатов.
Действенным способом станет контроль питания. Хуже всего на состояние кожного покрова влияют мучные и кондитерские изделия, а также молочная продукция.
Также медик советует внимательно подходить к режиму сна.
"Ложитесь спать до 23:00, спите не более 9 часов", – порекомендовала Петрова.
По словам специалиста, важно также не забывать про правильный уход за кожей и ее очистку. Еще необходимо защищать покров от воздействия солнца.
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