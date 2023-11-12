Названы простые способы продлить молодость кожи

Названы простые способы продлить молодость кожи
Фото: unsplash.com
Важно внимательно следить за собой ради поддержания красоты

На состояние кожи влияют все процессы, проходящие в организме, поэтому обвинять во всем старение не стоит. Врач-эндокринолог Ирина Петрова рассказала, какие простые методы помогут продлить молодость.

В первую очередь она посоветовала обратиться к эндокринологу, чтобы узнать конкретные названия кровяных анализов на гормоны и биохимию. Их нужно подбирать индивидуально. После этого можно будет продумать дальнейшую тактику в зависимости от результатов.

Действенным способом станет контроль питания. Хуже всего на состояние кожного покрова влияют мучные и кондитерские изделия, а также молочная продукция.

Также медик советует внимательно подходить к режиму сна. 

"Ложитесь спать до 23:00, спите не более 9 часов", – порекомендовала Петрова. 

По словам специалиста, важно также не забывать про правильный уход за кожей и ее очистку. Еще необходимо защищать покров от воздействия солнца.

Ранее Татьяна Веденеева рассказала, как ей удается сохранять молодость.

Источник: Лента.ру
По теме

Раскрыт тайный смысл нового обращения Пугачевой к россиянам

Знаменитость намекнула на свой тяжелый недуг

Ужасающий шаг против России: на что НАТО вынуждает Киев из-за провала

Армия Украины опростоволосилась

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей