Этот запах является важным симптомом онкологии

Этот запах является важным симптомом онкологии
Фото: pixabay.com
При подозрении на рак обращайтесь к врачу

Онкологические заболевания представляют очень серьезную угрозу для человека. Во-первых, абсолютно никто не застрахован от рака. Во-вторых, развитый до последних стадий недуг очень сложно, а порой и невозможно вылечить.

Врачи регулярно бьют тревогу и призывают граждан внимательно следить за своим здоровьем. На самом деле рак можно обнаружить на ранних стадиях даже самостоятельно. Существуют рекомендации с указанием конкретных симптомов, которые могут говорить о недуге.

Кроме известных всем признаков, существует еще один, который наблюдали у себя пациенты с онкологией. Речь идет о запахе жженой резины, горелого хлеба, или чего-либо похожего. Если вы постоянно чувствуете данный запах, а окружающие нет, значит пора идти к врачу.

При малейших подозрениях на онкологию следует обращаться за помощью к социалистам. В этой ситуации лучше несколько раз провериться и опровергнуть опасения, чем игнорировать симптомы и уехать в реанимацию с неоперабельной опухолью. 

Ранее эксперт назвал простой способ для улучшения мужской потенции.

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
По теме

Генерала ВСУ удивил новый указ Зеленского: "Не понимаю, что произошло"

Действия главы Киева не всегда поддаются логике

Известный режиссер героически погиб в зоне СВО

Коллеги и близкие скорбят из-за тяжелой потери

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей