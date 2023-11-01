Реальную угрозу от тараканов раскрыл врач

Насекомых очень трудно вывести из дома

"Таракан" – одно только это слова вызывает у людей омерзение. Встретить насекомых в доме не желает вообще никто. Однако мало кто осознает, какая реальная угроза исходит от них.

Да, тараканы могут испортить не только аппетит, но и продукты. В случае появления в доме они находят теплое и укромное местечко и начинают довольно активно размножаться.

Вывести насекомых из квартиры становится крайне проблематично. Однако некоторые люди страдают фобией, поэтому при виде тараканов впадают в паническую атаку и в неконтролируемой попытке прогнать их могут навредить сами себе.

Кроме того, по словам терапевта Руслана Тарасенко, тараканы могут вызвать тяжелые проблемы со здоровьем. Продукты жизнедеятельности насекомых, а также сброшенная чешуя являются источниками аллергии, предупредил врач.

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