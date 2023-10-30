Какие комнатные растения не нужно опрыскивать

Какие комнатные растения не нужно опрыскивать
Фото: pixabay.com
Советы для цветоводов

В ряде российских городов уже стартовал отопительный сезон. Горячие батареи, как известно, сушат воздух в квартире, поэтому некоторые цветоводы берутся активно опрыскивать свои любимые растения.

Однако этот метод ухода пригоден далеко не для всех комнатных цветов. Более того, чрезмерная забота даже с самими благими намерениями в итоге может сильно навредить растениям.

К примеру, цветы с некоторыми видами листочков опрыскивать вовсе не стоит. К ним относятся сморщенные, ворсистые и опушенные виды. Проблема в том, что такие листья не впитывают, а собирают влагу.

Это значит, что заботливые цветоводы при опрыскивании могут получить в лучшем случае неэстетичные растения с разводами на листьях. Однако если сильно перестараться, то листья и вовсе начнут гнить.

В группе риска находятся фиалка, различные виды бегонии, колеус и другие комнатные цветы. Также нельзя опрыскивать кактусы – они вовсе не переносят лишнюю влагу.

Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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