Готовим клубнику к зиме за пять шагов

Советы для дачников

Совсем скоро наступит сезон холодов. Опытные дачники начали готовиться к зиме заранее. Однако начинающие садоводы зачастую допускают ошибки, которые в итоге приводят к гибели ягод.

На самом деле подготовить клубнику к заморозкам еще не поздно. Для этого достаточно выполнить пять простых действий. По словам агронома Анастасии Коврижных, начать дачникам следует с подкормки растений.

Осенью лучше всего использовать золу, помет птиц или комплексные удобрения, считает эксперт. Далее следует полив. В октябре клубника должна получать влагу с частотой раз в неделю.

На третьем этапе растение важно обработать от болезней. Они наиболее заметны во втором месяце осени. Если вы не успели убрать сорняки летом, то придется это сделать сейчас.

Чтобы подготовить клубнику к зиме, также следует обрезать больные и высохшие листья. Наконец, как отметила ученый, нужно провести мульчирование. Однако этот прием нужен лишь в регионах, где выпадает мало снега зимой.

Кстати, жителям Северной столицы уже пообещали резкое похолодание.

