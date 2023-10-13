Как навсегда избавиться от сахарной зависимости

Для здорового образа жизни совершено необязательно полностью отказываться от употребления продуктов, содержащих сахар. При соблюдении суточной дозы есть можно даже сладости, уверены диетологи.

Так, представительницам прекрасного пола не рекомендуется употреблять более 25 граммов сахара в течение дня, для мужчин же суточная норма более 11 граммов.

Навсегда избавиться от сахарной зависимости возможно при соблюдении предписанных норм. Эксперты уверены, что сытый человек меньше будет стремиться перекусывать сахаросодержащими продуктами.

Иными словами, важно полноценно питаться. Диетологи порекомендовали обратить внимание на жирную пищу тем, кто решил отказаться от сладостей. Это поможет меньше думать о сладостях, и чаще питаться более полноценно.

Все дело в том, что в жирах содержатся вещества, которые помогают сохранить чувство насыщения на более долгий срок. А голод, как известно, является большим противником в борьбе с тягой к сладкому.

Полезными жирами считаются сыры, авокадо и орехи. Ранее диетолог раскрыла пользу орехов для организма.