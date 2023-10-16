Петербуржцам пообещали резкое похолодание

На головы жителей города на Неве может свалиться снег

В Северной столице первый месяц осени прошел на удивление хорошо. Обычно петербуржцы с первых осенних дней раскрывают зонты и быстро забывают о том, что еще совсем недавно было лето. Однако сентябрь выдался очень теплым. Впрочем, аномальная для Петербурга жара закончилась.



Так, известный синоптик Александр Колесов рассказал, что уже к концу недели, в четверг, 19 октября, снежные покровы могут накрыть город.



На день ранее, со среды, в Северной столице начнутся первые морозные ночи, когда столбик термометра будет опускаться ниже отметки в 0°. Такой информацией поделилось издание "Петроград".

