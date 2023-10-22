В Москву ворвалась зима в середине осени: видео

В Москву ворвалась зима в середине осени: видео
Alexander Legky/www.globallookpress.com
Уже начались заморозки

22 октября в Москве выпал первый снег – столичные чаты переполнены кадрами морозного утра, по всем признакам уже напоминающее зиму. Снег выпал в разных районах города. Удивительно, как хлопья падают на еще зеленые деревья.

По словам синоптиков, в Москве в выходные ожидается облачная погода – днем не больше четырех градусов (аналогично в области), уточняет "Пятый канал".

По словам главного специалиста "Фобоса" Евгения Тишковца, заморозки уже фиксировались во всех столичных районах. Ниже всего воздух опускался на ВДНХ, где было минус 1,6 градуса. 

А ранее в Минздраве рассказывали, как подготовиться заранее к сезону вирусов.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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