Какая погода будет в Московской области в выходные: прогноз

Потепление придет на следующей неделе

Жители Москвы и области в минувший четверг столкнулись со всеми радостными и не самыми благоприятными последствиями первого снега. Метеорологи утверждают, что в этом году событие произошло точно по расписанию – уже несколько лет средней датой выпадения осадков в регионе является 27-28 октября. Специалист "Гисметео" Леонид Старков рассказал, продержится ли снежный покров в выходные.

По его словам, столичные метстанции фикисировали утром до шести см выпавшего снега, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". В пятницу вечером ожидается еще один снегопад.

"Снег пролежит все выходные, более того, его высота увеличится", – рассказал метеоролог.

На следующей неделе ожидается мощное потепление по всей Московской области.

Как сообщает МИР24, из-за снегопада в столичных аэропортах были задержаны или отменены более 40 рейсов.