В несколько регионов России вернется "слабое лето" под конец осени

А все из-за африканских ветров

В Московской области на неделе следует ожидать нового очага тепла. Он принесет с собой воздушные массы из Африки, указал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик указал, что бабье лето наступит и в Курской, Воронежской, Белгородской областях. Там температуре прогреется до 17 градусов – погода поистине сентябрьская, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Ну а в Краснодарский край вернется морской бархатный сезон. Прогнозируется до 25 градусов – из-за египетского воздуха. Неожиданно тепло будет и в Приморье, где прогнозируется до 17 градусов тепла.

По словам главы Прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, погода в центре европейской части России ожидается теплой. Прошедший снегопад, превратившийся в дождь, является предвестником потепления, которое уже начинается на этой неделе, уточняет МИР24. Утро же встретило столицу обильным снегопадом, который прогнозировали с ледяным дождем, как писала gazetametro.