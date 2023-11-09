Москвичей предупредили о дождливой погоде до конца недели

О снеге пока можно забыть

В ближайшие несколько дней, вплоть до конца недели в Москве ожидается теплая погода – вплоть до 7 градусов тепла в дневное время. Однако уже 12 ноября к столице подойдет глубокий циклон, после чего начнутся сильные дожди.

Как указал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, уже в понедельник, 13 октября, ожидаются сильные осадки – и такая погода продлится несколько дней. О снеге в это время можно забыть, отмечает МИР24.

В последний день недели ожидается 3-8 градусов тепла. По информации интернет-издания "Подмосковье Сегодня", до конца четверга сильных осадков не ожидается.

А neva.today рассказало об ухудшении погодных условий со смогом в Северной столице России.