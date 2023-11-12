Синоптики бьют тревогу: предстоящая зима может неприятно удивить россиян

По всей стране ожидается серьезное потепление

Зимние холода не спешат накрывать территорию России – в большинстве регионов сохраняются теплые солнечные дни без особого обилия осадков. Единственный, который не отстает по темпам зимовки – Дальний Восток, куда холода приходят всегда раньше всех.

Тем не менее, синоптики предупреждают, предстоящая зима может неприятно удивить россиян. Погода обещает быть не самой приятной из-за постоянного чередования потепления и заморозков с осадками.

Ожидается, что в большинство субъектов России зима начнет приходить в конце ноября. Тогда и в центральной части страны, вероятнее всего, выпадет снег. Не исключено, что в декабре, январе и феврале будет несколько дней с сильными морозами с понижениями температуры до минус 20 градусов. Хотя в целом сезон обещает быть теплым.

По их последним наблюдениям, теплеть тропосфера начинает быстрее. Например, над Москвой динамика выросла уже на пол градуса в течение последних 10 лет – и если в срезе человеческой жизни это не так заметно, для погоды и природы эффект очень значимый. Теперь даже в Сибири и на Урале специалисты ждут сложности с приходом настоящей русской зимы.

Синоптики бьют тревогу. В будущем такая погода может сказаться на урожайности озимых культур. Из-за недостатка холода и обилия влаги они начивают выпревать в почве и гибнуть. На севере появится больше клещей, а юг рискует столкнуться с новыми наводнениями.