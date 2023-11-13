Когда в Петербург придет зима

Курс рубля
- Путин нанес первый удар по доллару: что говорят эксперты
- Коснется многих: Центробанк принял важное решение по доллару
- Эксперт объяснила очередное падение рубля
Ноябрь уверено подходит к середине, а это значит, что совсем скоро наступит календарная зима. Впрочем, обычно похолодание начинается задолго до прихода декабря. Так, в Северной столицы уже стало намного прохладнее, чем в начале ноября.
Как сообщил синоптик Александр Колесов, циклон из Твери постепенно приближается к городу на Неве. Накануне, 12 ноября, в Санкт-Петербурге прошли кратковременные дожди. Теперь же ожидается серьезное падение температуры, передает интернет-издание "Петроград".
Сообщается, что сначала нулевые отметки на градуснике появятся в Ленинградской области, затем доберутся до окраины города, а позже – в течение ближайших дней замерзнет и центр.
Знаменитость намекнула на свой тяжелый недуг
В феврале 2005-го Филипп Киркоров развелся с Аллой Пугачевой. 18 лет сердце короля российской эстрады было свободно. И вот появилась ОНА - самая красивая женщина российского шоу-бизнеса.