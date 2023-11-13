Когда в Петербург придет зима

Позже всех замерзнет центр города

Ноябрь уверено подходит к середине, а это значит, что совсем скоро наступит календарная зима. Впрочем, обычно похолодание начинается задолго до прихода декабря. Так, в Северной столицы уже стало намного прохладнее, чем в начале ноября.

Как сообщил синоптик Александр Колесов, циклон из Твери постепенно приближается к городу на Неве.  Накануне, 12 ноября, в Санкт-Петербурге прошли кратковременные дожди. Теперь же ожидается серьезное падение температуры, передает интернет-издание "Петроград".

Сообщается, что сначала нулевые отметки на градуснике появятся в Ленинградской области, затем доберутся до окраины города, а позже – в течение ближайших дней замерзнет и центр.

Источник: Петроград ✓ Надежный источник

Раскрыт тайный смысл нового обращения Пугачевой к россиянам

Знаменитость намекнула на свой тяжелый недуг

Ее сыночек - вылитый Филипп: рассекречено имя "невесты" Киркорова

В феврале 2005-го Филипп Киркоров развелся с Аллой Пугачевой. 18 лет сердце короля российской эстрады было свободно. И вот появилась ОНА - самая красивая женщина российского шоу-бизнеса.

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей