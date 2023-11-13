Всю столицу накроет снегом: синоптик рассказал о главном "сюрпризе" ноября

Всю столицу накроет снегом: синоптик рассказал о главном "сюрпризе" ноября
Bildverlag Bahnmüller/www.globallookpress.com
Оттепели позади - однако как поведет себя капризная природа, никто не знает

В российской столице в конце недели ожидается немалый снежный покров – в середине ноября в Москве выпадет снег. Толщина осадков – до двух сантиметров.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, из-за минусовой температуры (в выходные дни в столице ожидается до трех градусов мороза), выпавший снег уже не растает – зима, наконец, понемногу берет свое.

По предварительным данным, снег выпадет и в конце ноября. Здесь уже можно будет с уверенностью говорить о формировании снежного покрова. 

Впрочем, указывает Вильфанд, наверняка утверждать нельзя – оттепели не исключаются, отмечает МИР24.

А ведущий специалист "Фобоса" Алина Котилевская рассказала, что в столичном регионе к концу понедельника будет расти атмосферное давление. Из всех "прелестей" – дожди с мокрым снегом, и температура до пяти градусов тепла с ветром 14 метров в секунду, отмечает gazetametro.ru.

Ранее синоптики рассказывали, чем предстоящая зима может неприятно удивить россиян.

Источник: АГН Москва ✓ Надежный источник

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