Резкая смена погоды грозит серьезными опасностями россиянам

Следует выполнить ряд действий, чтобы избежать аварий и травм

Затянувшаяся в столице осень, которая довольно долго радовала горожан солнцем и умеренным теплом, подходит к концу, уступая место суровым холодам. Наблюдать внезапные изменения в погоде столичные жители смогут уже сегодня: всю текущую и следующую неделю температура будет минусовой, в некоторые дни ожидается снег.

Укрытая пушистым снежком Москва – это, конечно, красиво, но следует не забывать и о мерах безопасности. Это касается и россиян, проживающих в других регионах страны. В первую очередь особую бдительность стоит проявить автомобилистам, поскольку на тротуарах и трассах в ближайшие дни может появиться гололедица.

Пешеходам советуют тщательно смотреть под ноги и носить только зимнюю обувь (осенние кроссовки и кеды могут оказаться довольно скользкими из-за подошвы). Водителям транспорта рекомендуют сменить летнюю резину на зимнюю и убедиться в исправности тормозных колодок, чтобы не попасть в ДТП.

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