Резкая смена погоды грозит серьезными опасностями россиянам

Резкая смена погоды грозит серьезными опасностями россиянам
Фото: Roman Denisov/Russian Look/www.globallookpress.com
Следует выполнить ряд действий, чтобы избежать аварий и травм

Затянувшаяся в столице осень, которая довольно долго радовала горожан солнцем и умеренным теплом, подходит к концу, уступая место суровым холодам. Наблюдать внезапные изменения в погоде столичные жители смогут уже сегодня: всю текущую и следующую неделю температура будет минусовой, в некоторые дни ожидается снег.

Укрытая пушистым снежком Москва – это, конечно, красиво, но следует не забывать и о мерах безопасности. Это касается и россиян, проживающих в других регионах страны. В первую очередь особую бдительность стоит проявить автомобилистам, поскольку на тротуарах и трассах в ближайшие дни может появиться гололедица.

Пешеходам советуют тщательно смотреть под ноги и носить только зимнюю обувь (осенние кроссовки и кеды могут оказаться довольно скользкими из-за подошвы). Водителям транспорта рекомендуют сменить летнюю резину на зимнюю и убедиться в исправности тормозных колодок, чтобы не попасть в ДТП.

Ранее сообщалось, как спрятать деревья от мороза.

Источник: Городское хозяйство Москвы
По теме

Куда пропал Сергей Шнуров после смерти Пригожина

Активность артиста резко снизилась

Известного артиста не взяли на СВО: почему отказали звезде

Актер и режиссер рвался добровольцем в зону боестолкновений, но ничего не вышло

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей