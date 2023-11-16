Резкая смена погоды грозит серьезными опасностями россиянам

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Затянувшаяся в столице осень, которая довольно долго радовала горожан солнцем и умеренным теплом, подходит к концу, уступая место суровым холодам. Наблюдать внезапные изменения в погоде столичные жители смогут уже сегодня: всю текущую и следующую неделю температура будет минусовой, в некоторые дни ожидается снег.
Укрытая пушистым снежком Москва – это, конечно, красиво, но следует не забывать и о мерах безопасности. Это касается и россиян, проживающих в других регионах страны. В первую очередь особую бдительность стоит проявить автомобилистам, поскольку на тротуарах и трассах в ближайшие дни может появиться гололедица.
Пешеходам советуют тщательно смотреть под ноги и носить только зимнюю обувь (осенние кроссовки и кеды могут оказаться довольно скользкими из-за подошвы). Водителям транспорта рекомендуют сменить летнюю резину на зимнюю и убедиться в исправности тормозных колодок, чтобы не попасть в ДТП.
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