Что нужно сделать для защиты деревьев от налипания снега

Эксперты рассказали, какие меры надо принять

Подготавливая к зимнему периоду дачу или двор в частном доме, необходимо помнить о том, что не только постройки нуждаются в грамотной консервации на холодный период. Необходимо подумать и о деревьях, которым при теплой зиме может грозить налипание снега – оно повредит ветки и даже ствол, если осадки будут обильные.

Если на вашем участке растут можжевельник, туя, сосна или другие хвойные деревья, на зиму обвяжите их шпагатом. Делать это нужно, начиная с низа дерева и постепенно окручивая кверху. Однако проследите, чтобы обвязка была неплотной: это поможет избежать выпревания хвои изнутри кроны. Если шпагата нет, можно обмотать деревья мешковиной. Это убережет их не только от снега, но и поможет им не выцвести под ярким ранним весенним солнцем.

Опасность налипания снега существует и для деревьев, имеющих толстые, отходящие от ствола под углом ветки. Под тяжестью липкого, мокрого снега они могут легко сломаться. Поэтому, чтобы этого не произошло, веткам надо дать дополнительную опору из рогатин. Во избежание перетирания ветки о такую рогатину сделайте между ними прокладку из куска резины или пенопласта.

Для защиты небольших кустов или молодых деревьев можно создать над ними укрытие. Делается оно легко: каркас накрывается мешковиной, лутрасилом или спанбондом, прочно фиксируется в земле, а ткани надежно закрепляются, чтобы не сдуло ветром.

Эти нехитрые методы помогут вам правильно подготовить растения к зимовке, чтобы до весны они дожили здоровыми и сильными. Напомним, недавно мы рассказывали, как правильно готовить дачу к зимнему периоду.

