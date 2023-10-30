Как подготовить дачу к зиме: советы эксперта

Как подготовить дачу к зиме: советы эксперта
Фото: pixabay.com
Начать нужно со слива всей воды

В центральной части России столбик термометра уже опускается отрицательных значений, а в некоторых регионах даже идет небольшой снег. При такой погоде дачники начинают готовить свое жилье к зимнему сезону.

По словам эксперта по недвижимости Федора Мезенцева, в начале необходимо слить всю воду из труб. В противном случае при сильных заморозках она превратится в лед и повредит инженерные коммуникации.

Замки также нужно просушить. Если в отверстиях останется вода, то образовавшийся лед повредит механизм.

На следующем этапе дачникам нужно утеплить погреб, иначе заготовки замерзнут и испортятся. Также нужно проверить, не подтапливается подвал грунтовыми водами, чтобы он не утонул после таяния снега.

Кроме того, эксперт порекомендовал установить на даче камеру наблюдения, чтобы снизить риски появления нежелательных гостей во время длительного отсутствия хозяев.

Ранее мы рассказывали, как подготовить клубнику к зиме за пять шагов.

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
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